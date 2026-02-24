Marco e Pippo tornano al Toniolo con Incalmati in doppia replica

Marco e Pippo portano in scena “Incalmati” al Teatro Toniolo di Mestre, dopo aver accumulato molte repliche di successo. La loro commedia, che affronta temi quotidiani con humor, ha attirato l’attenzione di un pubblico numeroso nelle precedenti rappresentazioni. La doppia replica prevista per sabato 28 febbraio alle ore 21 offrirà a molti l’opportunità di assistere alla loro esibizione. La data si avvicina e i biglietti stanno andando a ruba.

Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio, tornano sul palco del Teatro Toniolo di Mestre in doppia replica, sabato 28 febbraio alle ore 21.00 e domenica 1 marzo alle ore 16.30, con il nuovo e atteso spettacolo Incalmati, sesto appuntamento del cartellone de “I Comici 2025-2026”. Una nuova avventura comico-teatrale dove tutto, ma proprio tutto, è. incalmà. In Veneto significa “innestati” e, infatti, nello spettacolo i personaggi storici e alcune nuove figure del celebre trio si ritrovano intrecciati come i rami di un vecchio albero che ha deciso di ridere di gusto. La scena è quella di un condominio popolato da una galleria di personaggi memorabili, ognuno con la propria storia che, in modi assurdi, poetici e irresistibilmente comici, finisce per incastrarsi con quella degli altri. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

