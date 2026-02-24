Marco e Pippo tornano al Toniolo con Incalmati in doppia replica

Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio, tornano sul palco del Teatro Toniolo di Mestre in doppia replica, sabato 28 febbraio alle ore 21.00 e domenica 1 marzo alle ore 16.30, con il nuovo e atteso spettacolo Incalmati, sesto appuntamento del cartellone de “I Comici 2025-2026”. Una nuova avventura comico-teatrale dove tutto, ma proprio tutto, è. incalmà. In Veneto significa “innestati” e, infatti, nello spettacolo i personaggi storici e alcune nuove figure del celebre trio si ritrovano intrecciati come i rami di un vecchio albero che ha deciso di ridere di gusto. La scena è quella di un condominio popolato da una galleria di personaggi memorabili, ognuno con la propria storia che, in modi assurdi, poetici e irresistibilmente comici, finisce per incastrarsi con quella degli altri. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e la comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti dove l’unica regola è ridere. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

