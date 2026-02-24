Marc Marquez vincerà ancora? Che sarà di Bagnaia separato in casa con la Ducati? Dieci domande alla MotoGP

Marc Marquez ha ottenuto una vittoria importante a causa di una strategia efficace e di un’ottima condizione fisica. La gara ha confermato il suo ruolo di favorito, mentre Bagnaia si trova in difficoltà con la Ducati, che lo tiene lontano dal podio. La competizione entra nel vivo, e i piloti si preparano a nuove sfide in vista della stagione 2026. Resta da vedere chi dominerà nelle prossime gare.

Ci siamo, la stagione 2026 della MotoGP è ufficialmente in partenza. Nel prossimo fine settimana a Buriram, in Thailandia, scatta il Mondiale della classe regina che per l’Italia significa soprattutto Ducati contro Aprilia, le moto di riferimento che promettono di giocarsi il titolo confermando la loro supremazia sulle giapponesi e sula KTM. Nell’ultima sessione di test l’Aprilia ha chiuso davanti con il miglior tempo assoluto, ma la Ducati con Marc Marquez è sempre il riferimento da battere. Il 2026 è un anno-ponte: è l’ultima stagione dell’era 1000cc e prepara la svolta regolamentare 2027 (850cc e cambio fornitore gomme). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bagnaia all'Aprilia nel 2027, ma prima un anno da separato in casa, con Marquez davanti. Che clima ci sarà?Pecco Bagnaia si trasferirà all’Aprilia nel 2027, dopo un anno vissuto in tensione con Ducati, dove Marquez domina la scena.

I record MotoGP che Marc Marquez potrebbe superare con Ducati nella stagione 2026.Marc Marquez potrebbe superare diversi record in MotoGP nel 2026, dopo aver firmato con Ducati.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Marquez: Non so come starò fisicamente dopo l'infortunio, ma... - News - MotoGP; MotoGP, Casey Stoner svela il genio di Marc Marquez: Nessuno si è accorto della sua debolezza, ed è per questo che continua a vincere; MotoGP 2026. L'analisi di Nico - Pecco Bagnaia separato in casa con Ducati: una situazione sempre più difficile [VIDEO]; Ducati arrembante nei test MotoGP in Thailandia. Marquez: Ho ancora margine.

Tre cadute in due giorni: Marc Marquez è di nuovo il primo rivale di se stesso?Lo spagnolo è il favorito d'obbligo per il titolo, ma un ruolo fondamentale lo giocherà la sua condizione di salute ... formulapassion.it

Motomondiale riparte in Thailandia, Marc Marquez a caccia del decimo titolo. Bagnaia in cerca del riscattoTutti contro Marc Marquez, con l'Aprilia in prima fila nella sfida alla Ducati campione in carica della MotoGP. E' questo il verdetto ... msn.com

Marquez veloce, ma tre cadute a Buriram: “Posso lottare per vincere” Marc Marquez chiude i test di Buriram con il 3° tempo assoluto, alle spalle delle Aprilia di Bezzecchi (nuovo record della pista) e Ai Ogura. Il riminese ha rifilato quasi due decimi al nove volt - facebook.com facebook

Marc Marquez cade tre volte: "Non sono ancora al meglio" @corsedimoto x.com