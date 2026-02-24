Marattin | L’intervento di Trump in Iran? Più benefici che rischi

Marattin sottolinea che il coinvolgimento di Trump in Iran deriva dalla richiesta di aiuto da parte dei giovani iraniani, che chiedono un cambiamento. La sua analisi si concentra sui possibili vantaggi di tale intervento, anche se molti si chiedono se sia saggio attendere troppo prima di agire. La discussione si accende intorno alla tempistica e alle conseguenze di un intervento esterno. La questione rimane aperta e ancora senza una risposta definitiva.

Il leader libdem: “Basta indugiare. Un attacco americano taglierebbe anche rifornimenti chiave alla russia e si libererebbe un popolo di 92 milioni di persone che da anni sta chiedendo di poter vivere in pace" Venezia. I dubbi sono sull’attendismo, non sull’azione in sé. “Perché sono settimane che i giovani iraniani implorano l’aiuto di Trump”, dice Luigi Marattin, segretario del Partito liberaldemocratico. “E finora ci sono state tante parole, altrettante illusioni. E’ vero che gli Stati Uniti hanno concentrato una forza militare che non si vedeva dai tempi delle guerre in quella regione, ma vediamo come si svilupperanno i fatti”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

I rischi di un intervento statunitense in IranL’eventuale intervento statunitense in Iran solleva numerosi dubbi e considerazioni.

Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militareL’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che nei prossimi dieci giorni si deciderà se si riuscirà a trovare un accordo con l’Iran o se si procederà con un intervento militare.

Luigi Marattin offende l'insegnante Antonio Esposito dopo le critiche, sei brutto: ma ha deformità faccialePolemica sul deputato Luigi Marattin accusato di bodyshaming per aver insultato l'attivista Antonio Esposito sui social: le sue scuse ... virgilio.it

Antonio Esposito, l’insegnante definito «molto brutto» da Luigi Marattin: «È un clima di imbarbarimento dove la sguaiataggine viene scambiata per schiettezza e la ...Solo dopo aver appreso che il suo contestatore ha affrontato negli anni numerosi interventi di ricostruzione cranio-facciale, il parlamentare si scusa parlando di «errore» e di risposta «scherzosa». N ... vanityfair.it

