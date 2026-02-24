Manuel Zlatanov | Lavoro sodo per tornare in Nazionale ogni estate Ho fatto uno step mentale

Manuel Zlatanov ha dichiarato di impegnarsi intensamente ogni estate per rientrare in Nazionale, a causa della forte motivazione personale. Durante l'intervista su Talent Zone, il giocatore ha spiegato di aver fatto un importante passo avanti anche dal punto di vista mentale, concentrandosi sulla crescita. Zlatanov ha condiviso dettagli sui successi ottenuti ai Mondiali e agli Europei Under 17, dove ha ricevuto il riconoscimento di MVP. La sua determinazione continua a spingere la sua carriera.

Manuel Zlatanov è stato ospite di Talent Zone, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato delle vittorie ai Mondiali U17 ed agli Europei U17 di volley, dove è stato anche MVP del torneo. Figlio d'arte, suo padre Hristo ha vestito a lungo la maglia della Nazionale italiana, ha sperimentato più sport prima di scegliere la pallavolo. Il passaggio da Piacenza a Ravenna e la semifinale di Coppa Italia di Serie A2: " Sicuramente è stato un cambiamento di vita, perché vai a vivere da solo, cominci a vivere la vita da autonomo, quindi un po' ti devi arrangiare in qualsiasi situazione che ti capita e sei tu da solo.