Mansouri caduto di faccia La versione del poliziotto | Ho mentito per paura

Mansouri è caduto di faccia dopo aver fatto un gesto che, secondo un poliziotto, sembrava un tentativo di lanciare qualcosa. Il poliziotto ha ammesso di aver mentito in precedenza per paura, spiegando di aver interpretato il movimento come una minaccia. L’incidente si è verificato in un momento di tensione tra l’agente e il giovane. La situazione resta complessa e suscita molte domande sulla dinamica dell’accaduto.

"Ho visto Zack (Mansouri, ndr) che ha fatto il gesto di alzare il braccio destro sopra la spalla, come se volesse lanciarci qualcosa. Ho immaginato che Mansouri avesse riconosciuto Cinturrino. Nel momento in cui Mansouri ha fatto il gesto di lanciare qualcosa ho percepito da dietro che Cinturrino ha estratto la pistola, Mansouri si è spostato come se volesse cambiare direzione vedendo la pistola puntatagli contro da Cinturrino che subito dopo gli ha sparato e lo ha colpito. Mansouri è caduto di faccia e Cinturrino una volta avvicinatosi ha girato il corpo e si è reso conto di averlo colpito. Immediatamente Cinturrino mi ha dato le chiavi della macchina ordinandomi di andare in ufficio a prendere la valigetta degli atti".

Il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri: "Zack mi ha puntato la pistola, ho avuto molta paura e ho sparato"Un poliziotto ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in via Giuseppe Impastato a Rogoredo.

Omicidio a Rogoredo, il poliziotto arrestato: “Ho messo la pistola vicino a Mansouri per paura delle conseguenze”Carmelo Cinturrino ha confessato di aver sparato a Mansouri dopo aver messo la pistola vicino a lui, spinto dalla paura delle ripercussioni.

Cinturrino ha sparato mentre Mansouri cercava di fuggire: le accuse dei pm al poliziotto fermato per l’omicidio a RogoredoNel decreto di fermo ricostruita la dinamica di quanto avvenuto il 26 gennaio, attraverso le testimonianze dei colleghi: Sull'arma finta ci sono le tracce biologiche dell'agente ... ilfattoquotidiano.it

Omicidio Rogoredo, Cinturrino al legale: Ho messo io la pistola e fatto prendere la valigettaAbderrahim Mansouri, il pusher marocchino ucciso a Rogoredo, non aveva una pistola: stava scappando. Il poliziotto che gli ha sparato, Carmelo Cinturino, dopo averlo colpito alla testa ha mandato un ... tg.la7.it

