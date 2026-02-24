Manola Moslehi da Amici a Sanremo | com'è cambiata la conduttrice di PrimaFestival

Manola Moslehi, nota per aver partecipato ad Amici, lavora ora come conduttrice di PrimaFestival, la rubrica quotidiana che anticipa il Festival di Sanremo. La sua presenza in televisione si è rafforzata grazie all’esperienza accumulata nel programma musicale, che le ha permesso di affinare le capacità comunicative. In un contesto televisivo sempre più competitivo, Moslehi si dimostra più sicura e coinvolgente rispetto agli inizi della carriera. La sua evoluzione si riflette anche nei modi di parlare davanti alla telecamera.

Ricordate Manola Moslehi, l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi? Oggi è tra i conduttori di PrimaFestival, la striscia quotidiana che anticipa le serate sanremesi. Com'è cambiata negli anni?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, chi è Manola Moslehi conduttrice del PrimaFestival: “Amo le donne, non ho mai avuto dubbi”. Il passato ad Amici e la cicatrice di 25 centimetriManola Moslehi guida “PrimaFestival” a Sanremo 2026, motivata dalla passione per le donne e dall’esperienza maturata in passato ad Amici.

Da Frosinone a Sanremo: Manola Moslehi conduttrice del Prima Festival di Sanremo 2026Da Frosinone a Sanremo, Manola Moslehi si prepara a condurre il Prima Festival 2026.

Ricordate Manola Moslehi ad Amici? Oggi ha una compagna (ma non una figlia) e conquista SanremoManola Moslehi ha fatto Amici molti anni fa, ma oggi è una conduttrice amatissima, elegante e di grande talento e professionalità. donnapop.it

GiteMania - Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi: vi convincono i "tre angeli" di Carlo Conti schierate per la conduzione del "Prima Festival" Qualcuno rimpiange già Gabriele Corsi e Bianca Guaccero lo scorso anno #festivaldisanremo #primafest - facebook.com facebook

Le Charlie's Angels sono entrate in azione! La prima puntata del #PrimaFestival, con Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, vince col 20% e 3.6 milioni su Rai 1, superando l’anteprima de #LaRuotaDellaFortuna. #AscoltiTv #Sanremo2026 x.com