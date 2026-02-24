Manlio Dovì | Fiorello ha mancato di rispetto a Pucci Sanremo è una gabbia per i comici
Manlio Dovì ha criticato Fiorello perché, secondo lui, ha mancato di rispetto a Pucci durante una recente esibizione. Dovì spiega che il palco di Sanremo può diventare una gabbia per i comici, che dipendono molto dall’applauso del pubblico. La sua osservazione nasce dalla convinzione che l’arte comica richieda sensibilità e rispetto reciproco. La discussione continua a dividere il mondo dello spettacolo, lasciando aperta la questione sulla libertà di espressione sul palco.
Lo storico volto del Bagaglino a Fanpage.it: "Il comico è una figura fragile. Vive se dal pubblico gli viene restituito l’applauso. Se questo viene a mancare diventa dura. Lillo e Frassica al Festival? Sono interpreti del nonsense, un genere che per natura non dà fastidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
