Manlio Dovì | Fiorello ha mancato di rispetto a Pucci Sanremo è una gabbia per i comici

Manlio Dovì ha criticato Fiorello perché, secondo lui, ha mancato di rispetto a Pucci durante una recente esibizione. Dovì spiega che il palco di Sanremo può diventare una gabbia per i comici, che dipendono molto dall’applauso del pubblico. La sua osservazione nasce dalla convinzione che l’arte comica richieda sensibilità e rispetto reciproco. La discussione continua a dividere il mondo dello spettacolo, lasciando aperta la questione sulla libertà di espressione sul palco.