Mangia e scappa senza pagare | donna bandita da tutti i ristoranti del Pavese per un anno

Una donna di 40 anni viene bandita dai ristoranti di Pavia e provincia dopo aver lasciato un locale senza saldare il conto. La sua condotta ha portato alla denuncia per insolvenza fraudolenta, e le autorità le hanno vietato l’accesso ai locali per almeno un anno. La decisione si basa sulla ripetuta abitudine di mangiare e scappare, creando problemi ai gestori e alle forze dell’ordine. La misura mira a prevenire ulteriori episodi simili.

