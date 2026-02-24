mandelson rilasciato su cauzione i legami con epstein a marzo i primi documenti online

Peter Mandelson è stato rilasciato su cauzione dalla polizia britannica dopo il suo fermo, avvenuto a causa di collegamenti con Jeffrey Epstein. La decisione arriva dopo che sono stati rese pubbliche alcune email risalenti a marzo, che rivelano dettagli sui rapporti tra Mandelson ed Epstein. Le autorità continuano a indagare sui rapporti tra l’ex ministro e il finanziere, mentre i primi documenti sono ora disponibili online.

Londra, 24 febbraio 202 6- La polizia britannica ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson, l'ex ministro ed ex ambasciatore britannico negli Usa, fermato ieri per il suo coinvolgimento nel caso Epstein. Un altro scossone alla granitica tenuta del Regno Unito dopo lo scandalo dell’ex principe Andrea. “Un uomo di 72 anni, fermato con l' accusa di abuso d'ufficio e negligenza nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, è stato rimesso in libertà su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini”, si legge in un comunicato della polizia, nel quale non viene mai specificato il nome della persona rilasciata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Caso Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzionePeter Mandelson, ex ministro e ambasciatore britannico a Washington, è stato rilasciato su cauzione dopo l’arresto per sospetta cattiva condotta in un incarico pubblico, legata ai legami con Jeffrey Epstein.

Rilasciato su cauzione l'ex ministro inglese Peter Mandelson, arrestato a Londra per il caso EpsteinPeter Mandelson, ex ministro britannico, è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato fermato a Londra per un'indagine legata a Epstein.

