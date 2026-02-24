Mandelson arrestato | segreti venduti a Epstein scoppia il caso

Peter Mandelson è stato arrestato per aver consegnato documenti riservati a Jeffrey Epstein, una mossa che ha fatto scoppiare il caso. La polizia ha fermato l’ex ministro britannico mentre cercava di portare via materiale sensibile da un ufficio privato. Durante la perquisizione, sono state trovate prove che collegano Mandelson alle attività di Epstein. Dopo alcune ore, è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini.

Peter Mandelson rilasciato su cauzione: l'ex ministro al centro di un'indagine su documenti riservati L'ex ministro britannico Peter Mandelson è stato rilasciato su cauzione dopo il suo arresto per presunto trasferimento di informazioni riservate a Jeffrey Epstein. L'arresto è avvenuto a Londra il 23 febbraio, in un'indagine che coinvolge anche l'ex principe Andrea. Mandelson, 72 anni, è stato accusato di cattiva condotta in pubblico ufficio. La polizia di Londra ha confermato il rilascio su cauzione, senza rivelare l'identità del sospettato, come previsto dalle procedure britanniche. Tuttavia, la British Press Association ha identificato l'uomo come Lord Peter Mandelson, ex ambasciatore e ministro dello Sviluppo economico tra il 2008 e il 2010.