maltempo confeuro | bene governo su ristori agricoli ora procedure rapide e trasparenti

Il maltempo ha causato danni diffusi alle colture, spingendo il governo a mettere a disposizione oltre un miliardo di euro, con 400 milioni destinati all’agricoltura. Confeuro accoglie con soddisfazione questa decisione, sottolineando l’importanza di procedure rapide e trasparenti per distribuire gli aiuti. L’associazione chiede che i fondi vengano erogati senza ritardi e con chiarezza, affinché i produttori possano riprendersi in tempi brevi. La questione rimane aperta, in attesa di dettagli operativi.

"Confeuro apprende con soddisfazione che il Governo avrebbe stanziato un budget complessivo di oltre un miliardo di euro, di cui 400 milioni destinati al comparto agricolo, per sostenere l'economia delle aree recentemente colpite dal maltempo, culminato nel passaggio della tempesta Harry. Si tratta di un elemento positivo e di un'azione rapida e concreta da parte dell'esecutivo, che va nella direzione da noi auspicata per offrire un primo e necessario sostegno alle imprese agricole duramente provate dagli eventi meteorologici estremi.

Il maltempo causato dal passaggio del ciclone Harry ha colpito duramente le campagne siciliane, danneggiando coltivazioni e infrastrutture.

