Maltempo a Messina | cimitero chiuso fino al 26 febbraio per pericolo

Il forte nubifragio ha causato la chiusura temporanea del cimitero di Giampilieri Molino, che rimarrà chiuso fino al 26 febbraio. La decisione deriva dai danni provocati dall'alluvione, che richiedono lavori di messa in sicurezza ancora in corso. Operai e tecnici stanno lavorando per ripristinare la stabilità dell’area, ma le condizioni rimangono pericolose. La chiusura riguarda tutte le aree del cimitero e prevede controlli continui.

Il cimitero di Giampilieri Molino resterà chiuso fino al 26 febbraio. La decisione, contenuta nell’ordinanza sindacale numero 55 del 23 febbraio, è stata necessaria perché gli interventi di messa in sicurezza non sono ancora stati completati. La chiusura, inizialmente prevista è stata prorogata a causa dei danni causati dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi, che ha compromesso la stabilità delle alberature. Il cimitero di Giampilieri Molino, situato in provincia di Messina, è stato chiuso al pubblico per garantire la sicurezza dei visitatori. Gli interventi di rimozione degli alberi caduti e la valutazione della stabilità delle essenze rimaste in piedi sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Maltempo: neve nell’Alto Mugello. Pericolo ghiaccio al Passo del Giogo. Allerta fino a staseraLa Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che, tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio 2026, si sono verificati apporti di neve nell’Alto Mugello, con rischio di ghiaccio al Passo del Giogo.

Campionati nazionali di problem solving 2025/26: iscrizioni aperte fino al 20 febbraioLa corsa alle iscrizioni per i Campionati nazionali di problem solving 202526 è ufficialmente partita.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Maltempo a Messina, ancora pesanti danni nei cimiteri. Resta chiuso il Gran Camposanto - RTP; Maltempo Messina, prorogata la chiusura Cimitero di Giampilieri-Molino; Da un ciclone all'altro, Messina sarà ancora sferzata da forti raffiche di vento: mareggiate e probabili danni; Messina: Gran Camposanto, cimiteri di Giampilieri e Santa Margherita chiusi fino al 18 febbraio.

Maltempo: resta chiuso il cimitero di Messina per proseguimento della messa in sicurezzaCimitero monumentale di MessinaMaltempo Messina Il cimitero Giampilieri-Molino di Messina non è ancora pronto ... msn.com

Allerta Arancione, chiuse ville e cimiteri per maltempo a MessinaIl Comune di Messina ha disposto misure straordinarie in seguito al bollettino di allerta meteo di livello Arancione diramato per giovedì 12 febbraio. Le ... canalesicilia.it

Il cimitero “Giampilieri-Molino” di Messina non è ancora pronto a riaprire. Proseguono gli interventi di messa in sicurezza che prevedono inoltre la rimozione degli alberi danneggiati e caduti a causa del maltempo delle scorse settimane. Resterà chiuso al pub - facebook.com facebook

#Maltempo #Messina, forte vento su tutta la provincia: oltre 40 interventi fatti #oggi dai #vigilidelfuoco per smottamenti, tetti divelti e alberi caduti o pericolanti [ #17febbraio 15:30] x.com