Malore in piscina | 62enne rianimato con il defibrillatore

Un uomo di 62 anni ha accusato un dolore toracico prima di andare in arresto cardiaco nella piscina di Pontedera, causando l’intervento tempestivo del 118. La sua vita è stata salvata grazie all’utilizzo del defibrillatore presente sul posto. I soccorritori hanno rianimato il paziente e lo hanno trasferito in ospedale per ulteriori cure. La presenza di apparecchiature di emergenza si è rivelata decisiva in questa situazione critica.

Malore ieri sera, 23 febbraio, intorno alle 21, nella piscina di Pontedera per un uomo di 62 anni che, come rende noto il 118 intervenuto sul posto, ha accusato un dolore toracico prima di andare in arresto cardiaco. Al 62enne è stato praticato il massaggio cardiaco ed è stato defibrillato da alcuni presenti nell'impianto sportivo, manovre salvavita che hanno permesso all'uomo di tornare a respirare. E' stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale Cisanello di Pisa per gli accertamenti del caso. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Malore mentre gioca a padel, 48enne salvato con il defibrillatoreDurante una partita di padel a Spoleto, un uomo di 48 anni ha subito un arresto cardiaco, rischiando la vita.

Entra in pasticceria e ha un malore: morto a 79 anni nonostante i soccorsi con il defibrillatoreUn uomo di 79 anni ha perso la vita questa mattina a Chieri, dopo aver avuto un malore nella storica pasticceria Avidano di via Vittorio Emanuele II.