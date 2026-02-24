malore in casa donna di 40 anni morta nel leccese

Una donna di 40 anni è morta nel Leccese dopo aver accusato un malore che le ha impedito di aprire la porta di casa. La causa dell’incidente sembra essere stata il suo stato di salute improvviso, che l’ha bloccata all’interno dell’abitazione. I vicini hanno chiamato i soccorsi, ma i vigili del fuoco sono intervenuti per liberarla senza riuscire a salvarla. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Donna accusa un malore in casa ma non riesce ad aprire la porta di casa. E devono intervenire i vigili del fuoco per liberarla. Ma quando arriva in ospedale, muore ore dopo. Tragedia a Racale (in provincia di Lecce) tra la tarda serata e la notte di domenica 22 febbraio. La vittima è una 40enne del posto. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la donna ha avuto un malore mentre era in casa, in via Gallipoli, e ha chiesto l’aiuto del 118. Quando il personale medico e paramedico è arrivato in casa, però, ha dovuto chiedere l’aiuto dei vigili del fuoco del distaccamento di Ugento: la malcapitata, infatti, non era in grado di aprire la porta di casa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

