Malika Ayane a Sanremo 2026 con Animali notturni – Testo e significato del brano sanremese

Malika Ayane ha scelto di tornare a Sanremo 2026 con il brano “Animali notturni” dopo aver trascorso cinque anni concentrata sul teatro. La cantante, nota per le sue atmosfere intime, ha scritto il pezzo come riflesso delle sue esperienze recenti. La sua presenza sul palco porta una nota di freschezza in una manifestazione che attira ogni anno migliaia di spettatori. La partecipazione di Ayane apre una nuova fase della sua carriera musicale.

Dopo cinque anni di silenzio discografico, in cui si è dedicata quasi interamente al teatro, Malika Ayane torna sul palco dell’Ariston con un brano davvero speciale. “Animali notturni” è un pezzo dance che racconta la notte. Ecco testo e significato della canzone che l’artista porterà al Festival di Sanremo 2026. Animali notturni, il testo di Malika Ayane a Sanremo 2026. Siamo tutti in pace con i sensi degli altri Con i nostri invece non sappiamo che farci Ed io che resto qui a perdermi A parlare di te Anche nei vicoli, vicinissimi Non riusciamo a trovarci E vorrei sapere cosa fai Ma non è male questa nostalgia, lo sai Che ci perdoniamo sempre E siamo sconosciuti per la gente Che non ci capirà mai Lo vedi, io e te La strada è una giungla Puntiamo alla luna Come animali notturni Io e te Facciamo paura Troviamo una scusa Per scomparire Che dire Ignora la parola fine Che non so più a chi appartengo se vai via Io e te La strada è una giungla Puntiamo alla luna Come animali notturni Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina E guardare l’alba come fosse la prima Addormentiamoci davanti a un film Se vuoi dormire con me Quando mi guardi fai voragini Ed io non mi difendo più Fuori è pieno di persone, ma lo sai Che nessuno ci capirà mai Lo vedi, io e te La strada è una giungla Puntiamo alla luna Come animali notturni Io e te Facciamo paura Troviamo una scusa Per scomparire Che dire Ignora la parola fine Che non so più a chi appartengo se vai via Io e te La strada è una giungla Puntiamo alla luna Come animali notturni Ti giuro che non so più Come dirtelo Ma appena tu te ne vai Manca ossigeno Il cielo è bellissimo Dammi la mano che andiamo in un posto qualunque Non serve sia lontanissimo Per scomparire Che dire Ignora la parola fine Che non so più a chi appartengo se vai via Io e te La strada è una giungla Puntiamo alla luna Come animali notturni Malika Ayane canta “Animali notturni”: il significato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Testo e significato di “Animali notturni” di Malika Ayane, in gara a Sanremo 2026Malika Ayane ha scritto “Animali notturni” per il Festival di Sanremo 2026, dopo aver ricevuto molti complimenti per la melodia coinvolgente.

