Madame ha terminato il suo nuovo album

Madame ha annunciato la fine del suo nuovo album, causa di una lunga pausa dalla scena musicale. La cantante ha lavorato intensamente negli ultimi mesi per completare il progetto, coinvolgendo molti studi di registrazione e collaboratori. La sua decisione di chiudere il lavoro arriva dopo settimane di sessioni di registrazione e scelte artistiche precise. Ora, il pubblico aspetta di scoprire le tracce che ha preparato con tanta dedizione.

Dopo una lunga pausa dalle scene, Madame è pronta a tornare in pista, e ha annunciato la chiusura del suo nuovo progetto discografico. Alla produzione c'è Bias, fondamentale nella costruzione di un sound che segnerà un'evoluzione rispetto al suo ultimo album, L'amore, risalente a tre anni fa. Come da lei annunciato, il nuovo LP uscirà in una data che «porta sfiga e mi piace». I due giorni più papabili, dunque, sono venerdì 13 marzo o venerdì 17 aprile. Al prossimo disco, la cantautrice vicentina, all'anagrafe Francesca Calearo, sembra tenere particolarmente; mentre era ancora impegnata in studio di registrazione, aveva infatti scritto in una storia su Instagram: "Raga ho una pressione che solo Dio sa.