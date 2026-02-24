Macerata | 50 agenti e un drone per evitare il caos nel traffico

La chiusura di via Roma a Macerata è dovuta ai lavori sul sottopasso ferroviario. Per gestire il traffico, sono stati impiegati 50 agenti e un drone per monitorare la situazione. Il primo giorno senza incidenti ha visto una buona organizzazione, con le automobili deviate senza problemi. Gli operatori hanno coordinato il flusso veicolare, evitando accumuli e disagi. La presenza del drone ha permesso di controllare in tempo reale le strade circostanti.

Macerata, via Roma: primo giorno di chiusura senza intoppi, traffico regolato da 50 agenti e un drone Il primo giorno lavorativo dopo la chiusura di via Roma a Macerata per i lavori al sottopasso ferroviario si è concluso senza particolari criticità. La viabilità cittadina ha retto grazie a un piano organizzato e a un dispiegamento di forze sul territorio. L’assessore Paolo Renna ha espresso soddisfazione per l’andamento, migliore del previsto. La chiusura di via Roma, che collega Sforzacosta al centro, ha costretto gli automobilisti a riorientare i propri percorsi. Nonostante qualche rallentamento nelle ore di punta, il traffico è stato gestito senza disagi significativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Macerata: Via Roma chiusa, traffico fluido al primo test. 45 agentiA causa dei lavori per il nuovo sottopasso, via Roma a Macerata rimane chiusa.

