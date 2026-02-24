Macerata | +399 euro a famiglia inflazione al 1,8%

L'aumento dei prezzi ha portato a un incremento di 399 euro a famiglia a Macerata, causa dell'inflazione al 1,8%. La città si posiziona al secondo posto in Italia per l'inflazione, con un’impennata nei costi di beni e servizi di consumo quotidiano. Le famiglie si trovano a dover gestire spese più alte per alimentari, trasporti e utenze. La situazione si riflette sui bilanci domestici e sulla spesa mensile.

Macerata seconda in Italia per inflazione: famiglie con un aggravio di 399 euro. Macerata si trova al secondo posto in Italia per inflazione, con un aggravio di 399 euro a famiglia. I dati, relativi a gennaio 2026, mostrano un aumento dei prezzi dell'1,8%, superiore alla media nazionale dell'1%. I settori più colpiti sono quelli alimentari e i servizi, come la sanità e l'assistenza agli anziani. Il carrello della spesa pesa sempre di più sulle tasche dei maceratesi. A gennaio, la città ha registrato un aumento dei prezzi dell'1,8%, posizionandosi al secondo posto nella classifica nazionale, subito dopo Cosenza (+2,6%).