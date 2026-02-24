Ma avete visto? Sanremo Amadeus umiliato | vergogna all’Ariston

Amadeus ha mostrato nervosismo durante la prima serata di Sanremo 2026, probabilmente a causa di un errore tecnico sul palco. Il conduttore ha battuto le mani e si è rivolto ai tecnici, visibilmente frustrato, mentre il pubblico seguiva in silenzio. La scena ha suscitato commenti sui social e ha attirato l’attenzione sui momenti di tensione che possono capitare in diretta. La serata continua con i primi artisti in gara.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta nel segno della memoria e della commozione. Sul palco del Teatro Ariston, tra luci e applausi, non poteva mancare il ricordo di Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra più noto del panorama musicale e televisivo italiano, scomparso lo scorso 8 novembre 2025 all’età di 69 anni. Un’assenza che pesa, soprattutto in un’edizione che ha voluto celebrare la storia recente della kermesse, intrecciando passato e presente in un racconto collettivo fatto di musica, volti e frasi diventate iconiche. >> È choc durante il Festival di Sanremo: lo hanno detto davvero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

