Lutto al Nomentano morto Stefano Gaj Il suo negozio di abbigliamento un riferimento per 80 anni

Stefano Gaj, proprietario di un negozio di abbigliamento in via Padova 40, è morto improvvisamente, causando dolore nel quartiere di piazza Bologna. La sua attività, aperta da oltre ottant’anni, era un punto di riferimento per molte famiglie locali. La scomparsa di Gaj lascia un vuoto tra clienti e commercianti della zona, che ricordano con affetto il suo impegno e la sua presenza quotidiana. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità.

Aveva 64 anni. Il quartiere lo ricorda con affetto: "Un grande lavoratore e una bella persona" Lutto nel quartiere di piazza Bologna. Nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 febbraio, infatti, si è spento prematuramente Stefano Gaj, residente della zona e proprietario dell'omonimo negozio di abbigliamento in via Padova 40. La notizia del decesso è stata data da Amos Tesciuba, commerciante e amministratore del gruppo Facebook “Quelli di piazza Bologna!”. Stefano Gaj aveva solo 64 anni, e secondo quanto riferito si era ammalato alcuni anni fa. Le esequie si sono svolte al cimitero di Prima Porta, la mattina del 24 febbraio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

