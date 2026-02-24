Lupi a Garniga | la verità su Tonino e Gilberto

Da ameve.eu 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di predazione a Garniga ha coinvolto due pecore e ha portato alla scoperta di un attacco da parte di un branco di lupi, invece che di un orso come si pensava all’inizio. La causa del sospetto si è basata sulle tracce trovate sul luogo e sui segni evidenti sui capi di bestiame. I pastori avevano segnalato rumori notturni e danni ai recinti, che ora vengono attribuiti ai predatori. La situazione resta sotto osservazione.

In Trentino, un caso di predazione che aveva inizialmente puntato il dito contro un orso si è rivelato essere opera di lupi. A Garniga Terme, due asinelli di nome Tonino e Gilberto sono stati uccisi, ma le indagini del Corpo forestale hanno chiarito che i responsabili non sono stati i plantigradi, come inizialmente sospettato, ma i lupi. La scoperta è avvenuta dopo complesse verifiche tecniche rese difficili dalle recenti nevicate. La Provincia ha colto l’occasione per ribadire l’importanza delle recinzioni elettrificate, strumenti fondamentali per proteggere gli animali da reddito e prevenire danni causati da grandi carnivori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Scagionato l'orso, a uccidere i due asinelli a Garniga Terme sono stati i lupiL'orso è stato escluso come responsabile dell’attacco ai due asinelli a Garniga Terme; a ucciderli sono stati invece dei lupi.

Uccisi Tonino e Gilberto, gli asinelli di Santa Lucia: è stato un orso. "Fate attenzione, è nei paraggi"Guido Zanotelli ha perso i suoi due asinelli, Tonino e Gilberto, in un attacco di un orso nei pressi di Santa Lucia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Garniga Terme, predazione compiuta dai lupi; Garniga Terme, gli asini Tonino e Gilberto predati dai lupi: Serve prevenzione; Garniga, ad attaccare e uccidere due asini non è stato un orso ma uno o più lupi; GARNIGA TERME, SONO STATI I LUPI AD UCCIDERE I DUE ASINI.

Garniga, ad attaccare e uccidere due asini non è stato un orso ma uno o più lupiA Garniga Terme la predazione ai danni di due asini, attaccati e uccisi giovedì 19 febbraio a pochi metri dalle case della frazione di Garniga vecchia, sotto il monte Bondone, è stata compiuta dai ... rainews.it

lupi a garniga laScagionato l'orso, a uccidere i due asinelli a Garniga Terme sono stati i lupiLa conferma arriva dopo le verifiche tecniche da parte del Corpo forestale del Trentino. La Provincia rilancia sull'importanza delle recinzioni elettrificate, mentre il proprietario Guido Zanotelli di ... trentotoday.it