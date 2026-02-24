L’uomo dei sogni | una commedia per affrontare le proprie fragilità

Joe Black, un disegnatore di fumetti, vive una crisi personale che lo porta a soffrire di parasonnie, disturbi del sonno che causano allucinazioni. La causa di questa difficoltà risiede nelle pressioni del suo lavoro e nelle insicurezze che lo assalgono. La sua condizione si manifesta con sogni agitati e risvegli frequenti, che compromettono la qualità del riposo e il suo equilibrio mentale. La sua storia descrive un percorso di lotta contro questi problemi notturni.

Joe Black è un disegnatore di fumetti di grande talento che sta attraversando un momento di profonda crisi, un disagio che lo fa soffrire di parasonnie, un disturbo del sonno che porta a vivere quasi delle allucinazioni. Mentre si dorme, è come se si vedessero nella propria stanza i sogni agire, i personaggi dei propri incubi trasformarsi in realtà. “L’uomo dei sogni” è uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giampiero Rappa, brillante artista, che ha saputo esorcizzare un suo disagio notturno, trasformandolo in un opera drammaturgica surreale, evocativa e divertente, in scena al Teatro Parenti di Milano da stasera 24 febbraio fino a domenica 1 marzo. 🔗 Leggi su Panorama.it

