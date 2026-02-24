L’Università di Bologna Il docente Claudio Melchiorri | Transizione ecologica e digitale siano un vantaggio competitivo

Il docente Claudio Melchiorri ha sottolineato che il focus sulla transizione ecologica e digitale deriva dall’esigenza di adattarsi alle nuove sfide. La vicenda di un’azienda locale che ha investito in tecnologie verdi dimostra come queste innovazioni possano rafforzare la competitività. Melchiorri evidenzia come le imprese, migliorando i processi, possano ottenere vantaggi concreti. La presenza di robot e sistemi intelligenti nella Packaging Valley rende visibile questa trasformazione.

Nel cuore pulsante della Packaging Valley, il confine tra uomo e macchina non è mai stato così sottile. Non si tratta più solo di una ricerca della massima efficienza produttiva, ma di una vera e propria "convivenza intelligente". Claudio Melchiorri, professore ordinario in Robotica e controlli automatici all’Università di Bologna e delegato per i Rapporti con le imprese, traccia la rotta di questa evoluzione. Professore, quanto è vicina oggi una fabbrica dove uomo e robot collaborano senza barriere? "Non è più una visione futuristica, in molti stabilimenti della Packaging Valley è già quasi una realtà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Agricoltura, transizione digitale e green: finanziamenti per startup e UniversitàÈ stato aperto il bando della partnership europea Agricolture of Data, dedicato a sostenere startup e università impegnate nella transizione digitale e green dell’agricoltura.

Bologna, arte e ambiente in dialogo: Lucy e Jorge Orta esplorano il futuro dell’Amazzonia e la transizione ecologica.Lucy e Jorge Orta sono arrivati a Bologna per portare avanti il loro progetto sull’Amazzonia, spinti dalla preoccupazione per la deforestazione e i cambiamenti climatici.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Studiare, crescere, scegliere: le iniziative dell'Alma Mater dedicate all'orientamento — Italiano; Università di Bologna, il Tar annulla la gara da 70 milioni di euro per la manutenzione delle sedi: Lavoratori pagati meno di quel che era richiesto; L'università più goliardica del mondo; Studenti: Noi rimasti senza borse di studio anche se idonei. Unibo corre ai ripari | FOTO.

Università di Bologna, il Tar annulla la gara da 70 milioni di euro per la manutenzione delle sedi: «Lavoratori pagati meno di quel che era richiesto»Si era aggiudicata la gara la società Gemmo spa di Vicenza, ma la società seconda classificata nella procedura, il Consorzio Stabile Cmf di Bologna, ha presentato ricorso al Tar chiedendone l’annullam ... corrieredibologna.corriere.it

Orsini laureato ad honorem in Architettura all'Università di Bologna: la priorità del mio mandato è il piano casaA volere il presidente di Confindustria tra i laureati dell’Alma Mater è stato lo stesso rettore Giovanni Molari: un po’ per celebrare le capacità imprenditoriali e la visione «green» dell’industriale ... corrieredibologna.corriere.it

A San Valentino diciamoci tutto. E diciamocelo al cinema. #LeCoseNonDette di Gabriele Muccino vi aspetta in sala. Dove vederlo --> https://bit.ly/44YXiST Con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Ma - facebook.com facebook