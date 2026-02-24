Lufthansa annulla voli Italia-USA | neve paralizza aeroporti

Una tempesta di neve intensa provoca la cancellazione di numerosi voli Lufthansa tra Italia e Stati Uniti. La forte nevicata ha bloccato gli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, impedendo il decollo dei voli diretti verso New York e Boston. La compagnia aerea ha annullato diverse partenze per motivi di sicurezza, lasciando molti passeggeri in attesa di nuovi aggiornamenti. Le condizioni meteorologiche avverse continuano a creare disagi nei principali scali italiani.

Lufthansa cancella voli da Roma, Milano e Venezia verso New York e Boston a causa della bufera di neve negli Stati Uniti. Lufthansa ha cancellato i voli da Roma, Milano e Venezia verso New York e Boston previsti per il 23 febbraio, a causa della bufera di neve che sta colpendo il Nord America. La decisione colpisce i principali aeroporti italiani, lasciando centinaia di passeggeri in attesa di alternative. La tempesta invernale ha reso impossibile l'atterraggio sicuro negli aeroporti statunitensi, costringendo la compagnia aerea a sospendere tutti i collegamenti verso le due città americane. La situazione meteo critica negli Stati Uniti ha un impatto diretto sul traffico aereo internazionale.

