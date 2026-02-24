L’Ue le ha provate tutte con Orbán ma è stato inutile L’ipoteca sul sostegno a Kyiv

Ursula von der Leyen e António Costa si recano a Kyiv per il quarto anniversario, dopo aver tentato di convincere Orbán a cambiare posizione sulla questione di sostegno a Kyiv. La loro visita arriva in un momento in cui l’Europa cerca di rafforzare l’unità, ma le divergenze tra i paesi membri complicano il cammino. La visita mira a rafforzare il dialogo e a trovare nuove strategie per mantenere il sostegno all’Ucraina.

Il premier slovacco Fico (a sinistra) incontra l'ungherese Orbán prima del vertice informale Ue al Castello di Alden Biesen (Thierry MonasseGetty) Anniversario dell’invasione, l’Europa ostaggio dei veti di Viktor Orbán e Robert Fico sul pacchetto contro Mosca e sui 90 miliardi vitali per l’Ucraina. Così l’Ue rischia la paralisi. Tensione sul caso dell’oleodotto Druzbha. Le dure parole dell’Alto rappresentante Kaja Kallas Bruxelles. Ursula von der Leyen e António Costa, i leader delle due principali istituzioni dell’Unione europea, oggi si presenteranno a Kyiv per il quarto anniversario dell’invasione su larga scala della Russia con tante belle parole di sostegno, ma a mani vuote. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Temi più discussi: L’UE a Trump: Un accordo è un accordo, rispettate gli impegni sui dazi; Dazi Trump, l’Ue: Chiediamo chiarezza. Usa: Rispetteremo accordi; Caos sui dazi tra Ue e Stati Uniti: l'accordo dell'Europa con Trump rischia di saltare; Board of Peace: L’Ue non doveva partecipare, è ancora la Francia a alzare la voce.

L’Ue congela il patto sui dazi. Gli Usa avvertono: stangata a chi fa il furboIl parlamento europeo rimanda la ratifica del trattato. Confronto al G7 con Greer: c’è la volontà di tenere l’aliquota del 15% ... repubblica.it

L’UE a Trump: Un accordo è un accordo, rispettate gli impegni sui daziLa Commissione europea pretende garanzie e minaccia contro-dazi, mentre all'Europarlamento si valuta di congelare il voto sull'accordo UE-USA ... eunews.it

