L’Ue del dopo Ucraina riparte da difesa e sicurezza

La decisione di rafforzare le spese militari e aumentare la cooperazione tra gli Stati membri è stata presa dopo anni di tensioni crescenti nella regione. La paura di un’escalation ha spinto l’Unione europea a puntare sulla difesa comune e sulla sicurezza. Le nuove strategie puntano anche a proteggere i confini e a garantire la stabilità interna. La questione centrale rimane il ruolo di Kyiv nel processo di integrazione europea.

Quale bilancio fare a quattro anni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina? Tre gli elementi programmatici da mettere in evidenza: comprendere che la difesa dell'Ucraina equivale alla difesa della stessa Ue; investire massicciamente nel rispetto della sovranità degli Stati e dei trattati internazionali; lavorare perché accanto alla solidarietà vi sia da parte di Bruxelles e di tutti gli stati membri una spinta per immaginare la fase della ricostruzione, da intrecciare con l'adesione di Kyiv all'Unione europea. Numerosi sono i messaggi che in questa giornata i massimi rappresentanti delle istituzioni comunitarie hanno voluto lanciare, in occasione di eventi pubblici come la tavola rotonda ospitata presso la sede romana del Parlamento europeo o come la seduta odierna dell'eurocamera, in parte dedicata proprio alle riflessioni su quell'anniversario che, di fatto, ha cambiato le sorti del vecchio continente.