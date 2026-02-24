L’Ucraina e l’incubo di un quinto anno di guerra L’analisi di D’Anna

La persistente escalation del conflitto in Ucraina deriva dall’occupazione militare di territori chiave, che alimenta l’instabilità nella regione. A Kyiv, la giornata grigia e piovosa si riflette nell’atmosfera pesante, mentre i fedeli si riuniscono nella Chiesa di Sant’Andrea per pregare. Le candele accese davanti al kanun rappresentano un gesto di speranza e memoria, in un momento in cui la guerra sembra destinata a protrarsi ancora a lungo.

Nuvole basse. Giornata cupa, a tratti piovosa e a Kyiv. Alla messa mattutina nella Chiesa ortodossa di Sant’Andrea, una delle dieci cattedrali della capitale ucraina, anziani fedeli accendono candele davanti al kanun, il candelabro per i defunti fronte alla Croce. È un giorno di lutto e di dolore in memoria di padri, mariti, figli e fratelli deceduti combattendo in difesa della patria contro gli invasori russi. I bombardamenti della notte, la temperatura rigida e il cielo plumbeo ricordano l’alba del 24 febbraio di quattro anni addietro. Un’alba caratterizzata da un “silenzio irreale” interrotto dai suoni delle esplosioni in lontananza e delle sirene antiaeree. 🔗 Leggi su Formiche.net

Verso il quinto anno di guerra nell’Ucraina sempre più solaIl conflitto in Ucraina si avvicina al suo quinto anno, dopo l'inizio improvviso nel febbraio 2022 che ha sorpreso molte persone.

Ucraina-Russia, “2026 sarà ancora anno di guerra”: l’analisi dell’espertoSecondo un esperto, il 2026 si prospetta ancora come un anno di conflitto tra Ucraina e Russia.

