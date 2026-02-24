Lucia Marino assente | perché non fa più parte di Uomini e Donne

Lucia Marino non partecipa più a Uomini e Donne perché ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi ad altri progetti. La sua assenza si nota già dalla scorsa settimana, quando non è apparsa in studio. La donna ha spiegato di voler concentrare le sue energie altrove e di aver preso questa decisione dopo aver riflettuto a lungo. La sua uscita ha sorpreso molti fan, che continuano a chiedersi cosa farà ora.

Lucia Marino è stata una delle dame più osservate di questa edizione di Uomini e Donne, soprattutto nel trono over. In più occasioni ha attirato l’interesse dei cavalieri e l’attenzione dello studio. Nelle ultime registrazioni, però, la sua assenza ha alimentato commenti e ipotesi. Per questo la diretta interessata è tornata a spiegare la situazione, ribadendo la verità sull’allontanamento della redazione. Clamorose rivelazioni di Lucia Marino su Gabriele ex del trono over Uomini e Donne: il percorso di Lucia Marino nel trono over. In questi mesi Lucia Marino si è ritagliata uno spazio importante nel parterre, finendo spesso al centro studio e diventando un volto molto discusso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Lucia Marino fuori da Uomini e Donne: motivo e segnalazioneLucia Marino non è più nel cast di Uomini e Donne.

Perché Lucia Marino è fuori da Uomini e Donne

