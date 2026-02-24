Lucchese - I progetti Squadra e società in ballo

Un importante progetto lega la Lucchese alla partita di domenica contro la Massese, che si trova in zona playout. La società punta a ottenere una vittoria per avvicinarsi alla salvezza, mentre la squadra si prepara con determinazione. La sfida rappresenta il primo passo di un cammino cruciale, con sette incontri ancora da giocare. La tensione cresce mentre si avvicina il momento di affrontare questa sfida decisiva.

Il derby casalingo di domenica prossima, contro la Massese che viaggia in zona play-out, è il primo di sette "finali" che separano la Lucchese dal ritorno in serie "D". Nonostante il vantaggio sulle immediate inseguitrici – più cinque sullo Zenith Prato, più otto sul Viareggio –, i rossoneri sanno benissimo che non è giunto il momento di "cantare vittoria". Anzi, questo è il momento in cui la squadra deve dimostrare di avere la maturità per gestire al meglio una situazione decisamente favorevole e che ha costruito con le proprie "mani", giornata dopo giornata, superando numerose difficoltà e di meritare di tagliare vittoriosa il traguardo, sovvertendo, in buona parte, il pronostico di inizio stagione che vedeva altre come favorite per il salto di categoria (con il Viareggio in testa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

