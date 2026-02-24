Luca Spreafico nuovo presidente dell' Ordine dei Commercialisti di Lecco

Luca Spreafico ha assunto il ruolo di nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Lecco dopo le elezioni del 15 e 16 gennaio, innescate dalla fine del mandato precedente. La consultazione ha coinvolto numerosi professionisti locali, che hanno espresso le loro preferenze attraverso il voto. Spreafico ha già annunciato alcune iniziative per migliorare la formazione continua e rafforzare i servizi offerti ai membri. La sua nomina fa parte di un ricambio generazionale nel consiglio.

“Tra esperienza e volti nuovi, un team pronto ad affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale e della valorizzazione delle competenze professionali” Alle elezioni, svoltesi in modalità telematica grazie a un'apposita piattaforma messa a disposizione del Consiglio Nazionale, si è presentata una lista unica con candidato presidente Luca Spreafico. Il consiglio eletto rappresenta una combinazione equilibrata tra esperienza dei consiglieri già presenti nel passato mandato e volti nuovi, così da garantire la necessaria continuità con il consiglio precedente. Nella medesima occasione elettorale è stato altresì eletto il revisore unico dell'Ordine Marco Rusconi e quattro membri del Comitato Pari Opportunità: Federica Maisano, Sara Pelucchi, Daniela Tomaselli e Cristina Pozzi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Ferrara nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di AvellinoCarmine Ferrara è stato nominato nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino.