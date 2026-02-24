Luca Nardi sfrutta il forfait di Fils e viene ripescato a Dubai Definito l’avversario di primo turno

Luca Nardi ottiene un'opportunità inattesa dopo che Fils rinuncia, permettendogli di entrare nel tabellone principale di Dubai. La sua presenza nel torneo si decide all’ultimo momento, grazie a una sostituzione di emergenza. Nardi ora si prepara ad affrontare il suo primo avversario, in un match che si annuncia molto competitivo. La sua partecipazione rappresenta un’occasione importante per il giovane tennista di mostrare il suo talento.

Due giorni dopo aver perso al tie-break del terzo set contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta nell’ultimo turno delle qualificazione, Luca Nardi è stato ripescato nel tabellone principale dell’ATP 500 di Dubai 2026. Il giovane tennista marchigiano ha usufruito del forfait in extremis di Arthur Fils, accedendo al main draw da lucky loser con all’orizzonte una sfida molto complicata. Il 22enne azzurro scenderà in campo oggi pomeriggio sul cemento degli Emirati Arabi Uniti contro il quotato Jiri Lehecka, ottava testa di serie del seeding e n.24 del ranking mondiale. Nardi prende dunque il posto del francese Fils, che era reduce da un’ottima settimana in cui aveva raggiunto la finale (poi persa nettamente con il n. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Dubai 2026, Luca Nardi esce nel turno decisivo delle qualificazioni: dovrà sperare in un forfaitLuca Nardi è stato eliminato nelle qualificazioni dell’ATP Dubai 2026, a causa della sconfitta nel turno decisivo.

Luca Nardi non si sblocca negli Slam: altro ko al primo turno a Melbourne contro WuLuca Nardi si ferma al primo turno degli Australian Open 2026, sconfitto dal cinese Yibing Wu, numero 168 del ranking mondiale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: ATP Dubai 2026, Luca Nardi esce nel turno decisivo delle qualificazioni: dovrà sperare in un forfait; Dubai, Nardi si ferma a un passo dalla qualificazione; Qualificazioni ATP Dubai: che peccato per Luca Nardi, passa Carreno Busta dopo tre ore di lotta; Qualificazioni ATP 500 Dubai 2026: Nardi al turno decisivo, battuto Trungelliti.

Qualificazioni ATP 500 Dubai 2026: Nardi sconfitto in tre set, Carreno-Busta accede al main drawLuca Nardi si ferma ad un passo dal main draw dell'ATP 500 di Dubai, superato in tre lontanissimi set da Carreno Busta ... spaziotennis.com

ATP Dubai 2026, Luca Nardi esce nel turno decisivo delle qualificazioni: dovrà sperare in un forfaitLuca Nardi esce nel turno decisivo delle qualificazioni dell'ATP 500 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ed ora dovrà sperare in un forfait per entrare ... oasport.it

Luca Nardi. . Buona sera e bentornati alla rubrica del Giovedì ore 20.00 "CuciniAmo con Luca" Stasera vi porterò in oriente MAKI - facebook.com facebook