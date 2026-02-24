Lovegiver gigolo e poche prostitute | il sesso per disabili a Napoli è utopia

Lovegiver, gigolo e alcune prostitute sono tra le figure che rappresentano il tentativo di offrire sesso a persone con disabilità a Napoli, un servizio ancora molto difficile da trovare. La causa principale risiede nella scarsità di strutture dedicate e di operatori formati, che ostacolano il rispetto delle esigenze di queste persone. La mancanza di un supporto adeguato rende complesso il percorso di accesso a un’attività sessuale sicura e dignitosa. La ricerca di soluzioni concrete continua senza sosta.

Dai 70 ai 500 euro delle rare prestazioni a pagamento all’esperienza della prima assistente sessuale italiana. Nonostante un garante regionale una sola associazione propone corsi di affettività Ragazzi che davanti a una donna cominciano a toccarsi in pubblico. Ragazze che non esitano a spogliarsi a comando in chat. Famiglie esasperate costrette a rivolgersi a prostitute e gigolo, o peggio ad arrangiarsi con soluzioni fai da te pur di appagare gli istinti dei figli. Per i disabili in Italia il rapporto con il sesso può diventare una tortura e Napoli non fa eccezione. Eppure per la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sottoscritta 18 anni fa dal nostro paese l’“accesso a servizi di salute sessuale e riproduttiva” dovrebbe essere un diritto garantito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

