L'oroscopo di mercoledì 25 febbraio 2026 | Acquario e Bilancia dirompenti

L’astrologia attribuisce all’influsso di Mercurio la causa dell’energia intensa che si manifesta tra i segni d’aria, come Acquario e Bilancia, oggi. Questi segni mostrano una spinta notevole a comunicare e a prendere decisioni rapide, specialmente nel lavoro e nelle relazioni. La presenza di questa influenza si fa sentire chiaramente, portando a scambi vivaci e a scelte decisive. In questo contesto, le giornate si rivelano particolarmente dinamiche e movimentate.