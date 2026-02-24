Lombardia | rivoluzione artigianato con nuovi fondi e riconoscimenti

Una nuova legge approvata dalla Lombardia mira a sostenere gli artigiani, rispondendo alla crescente richiesta di prodotti locali e di qualità. La causa è la necessità di rafforzare il settore e favorire lo sviluppo di piccole imprese artigiane, spesso penalizzate dalla crisi economica. Il progetto introduce fondi specifici e incentivi per chi investe in innovazione e formazione. La misura, già discussa in consiglio, punta a cambiare il volto dell’artigianato regionale.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un progetto di legge che rivoluziona il settore dell'artigianato in regione. A Milano, oggi, è stato varato un pacchetto di misure che punta a semplificare le procedure burocratiche, snellire l'accesso ai finanziamenti regionali e valorizzare le eccellenze locali. La riforma, frutto di un lavoro congiunto con le associazioni di categoria, introduce un quadro normativo moderno e coerente con l'evoluzione del settore. Al centro del provvedimento c'è l'obiettivo di sostenere la crescita delle imprese artigiane attraverso una serie di interventi mirati.