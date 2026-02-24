Lombardia | cresce la povertà assoluta ma dispersione scolastica tra le più basse d’Italia

L’aumento della povertà assoluta in Lombardia deriva dalla crisi economica che ha colpito molte famiglie, mentre il tasso di dispersione scolastica rimane tra i più bassi del paese. Nonostante un mercato del lavoro stabile e una forte spinta all’innovazione, alcune aree mostrano segnali di vulnerabilità sociale. Le statistiche segnalano che, anche in questa regione, molte persone affrontano difficoltà quotidiane. La situazione richiede un’attenzione concreta da parte delle istituzioni.

Un mercato del lavoro solido, un tessuto produttivo orientato all’innovazione, ma anche segnali di fragilità sociale. È il quadro che emerge dal Rapporto Lombardia 2025 curato da PoliS-Lombardia, l’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Regione, presentato oggi a Milano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’allarme di Spi Cgil per il 2026: "Povertà assoluta in crescita, sanità in crisi e pensioni basse"L’allarme di Spi Cgil per il 2026 evidenzia un peggioramento delle condizioni sociali in Italia, con un aumento della povertà assoluta, difficoltà nell’accesso alle cure sanitarie e salari e pensioni insufficienti.

La povertà assoluta avanza in Italia: ormai lavorare non basta piùLa povertà in Italia cresce silenziosamente.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Regione Lombardia e Fondazione Save Energy insieme contro la povertà energetica. Assessore Lucchini: al via la prima sperimentazione nella Provincia di Pavia; Lombardia a due velocità: per una famiglia su tre Isee sotto i 10mila euro; Lombardia 2026: I 7 Sapori Segreti che stanno conquistando Milano (e il Mondo). La classifica che ti farà venire fame.

Cresce la povertà sanitaria, 500mila italiani hanno chiesto aiuto per comprare le medicineAumenta la povertà sanitaria, con una difficoltà crescente di molti cittadini a pagare di tasca propria la spesa farmaceutica non coperta dal Servizio sanitario nazionale: il ticket per i medicinali e ... ilsole24ore.com

In Consiglio regionale raccolta farmaci contro la povertà sanitariaNell'area dei tornelli di uscita da Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, consiglieri e dipendenti possono donare dei farmaci in una postazione dedicata. Si tratta di ... ansa.it

Desenzano del Garda cresce e si profila essere una delle delle destinazioni turistiche del lago e della Lombardia piu'attrattive. I dati relativi all’imposta di soggiorno 2025 evidenziano numeri in crescita. Nel 2025 sono stati registrati 408.915 ospiti e 1.198.952 - facebook.com facebook

#Rifiuti in #Lombardia: aumenta la produzione e cresce la raccolta differenziata. Questo è quanto emerge dal report di @arpalombardia Per approfondire snpambiente.it/notizie/temi/r… x.com