Lollobrigida svela cosa farà con i soldi vinti alle Olimpiadi Invernali | Ma dovrò aspettare sicuro

Francesca Lollobrigida rivela cosa farà con le medaglie vinte alle Olimpiadi invernali perché deve ancora ricevere i premi ufficiali. La campionessa spiega che aspetterà pazientemente prima di decidere come investire la vittoria. La sua determinazione e il desiderio di pianificare con calma mostrano l’importanza di ogni passo dopo il successo. Ora, l’atleta si concentra sul futuro e sui prossimi obiettivi sportivi.

Francesca Lollobrigida è ritornata a parlare delle sue due medaglie d'oro conquistate a Milano Cortina. rivelando quali progetti ha in serbo con il loro valore economico che le ha fruttato 360 mila euro esentasse: "Io e mio marito sappiamo cosa fare. Allargare la famiglia e la casa. E lasciare qualcosa per il futuro dei nostri figli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa è successo a Malinin dopo la caduta alle Olimpiadi Invernali: “Il crollo era inevitabile”Dopo la caduta alle Olimpiadi Invernali, Malinin ha raccontato su Instagram che il suo crollo era inevitabile.

Quanti soldi guadagna Francesca Lollobrigida per la medaglia d’oro alle Olimpiadi? Sei cifre, ma occhio alle tasseFrancesca Lollobrigida si prende l’oro nello speed skating a Milano Cortina 2026, sorprendendo tutti dopo mesi di risultati deludenti.

