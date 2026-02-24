L’officina di Gasperini | la Roma totale che abbatte i limiti e punta la Juventus

Gian Piero Gasperini ha scelto di puntare tutto sulla sua squadra, portandola a esprimere un gioco aggressivo e senza paura. La causa di questa trasformazione sta nella sua strategia, che ha portato i giocatori a superare vecchi limiti e a concentrarsi su un’intensità mai vista prima. La squadra ha già colpito con risultati sorprendenti, dimostrando di essere pronta a sfidare anche la Juventus. La gara di domenica ha mostrato il nuovo volto della Roma.

La metamorfosi è completa. In pochi mesi, Gian Piero Gasperini ha trasformato una rosa carica di incognite in una macchina bellica plasmata a propria immagine e somiglianza. Come sottolineato da Lorenzo Pes per Il Tempo, il tecnico di Grugliasco ha compiuto un capolavoro di ingegneria umana: se a ottobre lo "zoccolo duro" dei titolari contava appena otto o nove elementi, oggi la soglia della doppia cifra è stata ampiamente superata. Non è solo merito dei veterani, ma di una nidiata di "titolari aggiunti" – dai progressi di Ghilardi alla crescita di Ziolkowski, fino alla trasfigurazione tecnica di Pisilli – che hanno permesso alla compagine giallorossa di mantenere un'andatura imperiale nonostante le tempeste.