Lo storico Carlo Greppi presenta Figlia mia a Novara

Giovedì 26 febbraio alle 18, nella biblioteca Negroni di Novara, Carlo Greppi presenta "Figlia mia. Vita di Franca Jarach, desaparecida" (Laterza) a colloquio con Elena Mastretta, in collaborazione con l'Istituto Storico Fornara. In questa biografia Carlo Greppi torna a indagare su una vita travolta dalla grande Storia, portando alla luce la lotta tenace e radicale di una madre per ottenere verità e giustizia. Quando viene sequestrata, il 25 giugno 1976, la diciottenne Franca Jarach è forse l'ex allieva migliore del Colegio Nacional de Buenos Aires, la scuola più prestigiosa della capitale argentina. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: “Prego San Carlo Acutis per mia figlia”. Antonella Clerici, le preghiere per Maelle

Leggi anche: “Prego San Carlo Acutis per mia figlia”: Antonella Clerici e le preghiere per Maelle