Lo smartphone si spegne e l' anziano non ricorda il pin | in suo aiuto arrivano i carabinieri

Un anziano ha perso il controllo del suo smartphone, che si è spento e non ricordava più il PIN, creando disagio nel momento di usare il dispositivo. I carabinieri sono intervenuti per aiutarlo a sbloccare il telefono, offrendo supporto diretto e pratico. Questa azione dimostra come le forze dell’ordine si impegnino anche in attività di assistenza ai cittadini, oltre ai compiti di prevenzione e sicurezza. La situazione si è risolta grazie all’intervento tempestivo dei militari.

Sono stati i militari della stazione di Castel d'Azzano ad essere chiamati all'intervento nel pomeriggio del 15 febbraio, quando un 79enne non riusciva più ad accedere al proprio dispositivo Non solo prevenzione e repressione, la missione istituzionale dell'Arma comprende anche l'assistenza dei carabinieri ai cittadini e, di conseguenza, alla comunità. Una testimonianza di questo è quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, quando i militari della stazione di Castel d'Azzano sono intervenuti presso l'abitazione di un 79enne, celibe e con parziali difficoltà motorie, che aveva richiesto assistenza al 112. 🔗 Leggi su Veronasera.it

