Livorno sbarca a Sanremo | tutti in piedi per Enrico Nigiotti Il cantante labronico si esibisce tra i Big

Enrico Nigiotti, cantante originario di Livorno, si esibisce tra i Big a Sanremo dopo aver ricevuto il plauso del pubblico durante le prove. La sua performance, molto attesa, ha attirato l’attenzione di migliaia di spettatori e ha acceso l’entusiasmo tra i presenti. Il suo arrivo sul palco ha suscitato applausi convinti e un forte sostegno da parte dei fan. La serata prosegue con grande fermento e aspettative.

Livorno, 24 febbraio 2026 – L’attesa è finalmente terminata, questa sera il palco più amato d’Italia tornerà ad accendersi sotto i riflettori e, per questa edizione, sotto le luci dell’Ariston si parlerà livornese più che mai. Il cantautore labronico Enrico Nigiotti, infatti, farà il suo atteso ritorno a Sanremo per prendere parte al quarto festival della carriera, presentando l’inedito intitolato «Ogni volta che non so volare». Quella tra Nigiotti e la kermesse ligure è ormai una relazione solida e duratura, un percorso artistico che affonda le sue radici nel 2019, anno del suo debutto assoluto, per poi proseguire con le partecipazioni del 2020 e del 2023, che ne hanno consolidato la fama di autore sensibile e profondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Enrico Brun, il maestro pordenonese protagonista a Sanremo 2026: dirige Mara Sattei e Enrico NigiottiEnrico Brun, maestro di musica di Pordenone, ha portato la sua esperienza a Sanremo 2026 dirigendo Mara Sattei e Enrico Nigiotti.

Enrico Nigiotti annuncia “A casa”, il 21 novembre al Forum di LivornoL'artista toscano Enrico Nigiotti ha annunciato il suo prossimo concerto al Forum di Livorno il 21 novembre.

Sanremo 2026 - Enrico Nigiotti alle prove con l'orchestra

