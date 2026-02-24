Livorno | pilotina e yacht si scontrano un morto

Un incidente tra una pilotina e uno yacht di 50 metri ha causato la morte di un uomo al largo di Livorno. La collisione si è verificata a causa delle scelte di navigazione sbagliate di entrambe le imbarcazioni, che si muovevano in acque molto trafficate. Gli operatori di emergenza sono intervenuti subito, ma non hanno potuto salvare l’uomo rimasto coinvolto nello scontro. La Guardia Costiera sta analizzando le cause dell’incidente.

Un uomo è morto nello scontro avvenuto fuori dal porto di Livorno tra una pilotina e uno yacht di 50 metri. Le cause dell’incidente sono ancora da verificare. Lo scontro è avvenuto a meno di un miglio dall’imboccatura dello scalo, intorno alle 14:30 del pomeriggio. Nella collisione, la pilotina si è ribaltata e il conducente della piccola imbarcazione è morto. Il corpo è stato recuperato in acqua quando non c’era più niente da fare. Sul posto è intervenuta subito la capitaneria con i rimorchiatori. La vittima è un marittimo di circa 30 anni. Secondo quanto appreso, il pilota dello yacht era già salito a bordo dell’imbarcazione, quando la pilotina condotta dal 30enne, che aveva appena effettuato il trasbordo, per cause ancora al vaglio della capitaneria di porto si sarebbe prima rovesciata, rimanendo poi a galla soltanto con la prua. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

