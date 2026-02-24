LIVE Inter-Bodo Glimt 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | si parte!

Un pareggio senza reti tra Inter e Bodo Glimt deriva dalla forte difesa di entrambe le squadre. La partita, iniziata con ritmo intenso, ha visto poche occasioni da rete, rendendo difficile segnare. I giocatori si fronteggiano con determinazione, cercando di prendere il controllo del gioco. La tensione cresce man mano che il match prosegue, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il modo di superare il portiere avversario. La sfida resta aperta fino all’ultimo minuto.

20.52 L'Inter ha vinto le prime quattro sfide in Champions League sotto l'allenatore di Christian Chivu, ma da allora ha perso quattro delle ultime partite (1 vittoria). Tra gli allenatori con almeno cinque sfide alla guida dell'Inter nella competizione, Chivu ha ora la percentuale di sconfitte più alta (44% – 49). 20.47 La prima rete di Sondre Fet contro l'Inter nell'andata è arrivato al termine di un'azione da 16 passaggi; la sequenza più lunga che ha portato a una rete per il BodøGlimt in questa Champions League, nonché la sequenza più lunga che ha preceduto una rete subita dall'Inter in questa edizione.

LIVE Inter-Bodo Glimt, Champions League calcio in DIRETTA: Bonny parte dalla panchina!Bonny non scende in campo, in un momento difficile per l’Inter dopo il 3-1 in Norvegia.

LIVE Inter-Bodo Glimt, Champions League calcio in DIRETTA: serve la rimontaL’Inter affronta il Bodo Glimt per una rimonta in Champions League, dopo che la squadra norvegese ha segnato il primo gol nel secondo tempo.

Benfica-Napoli 2-0: gol e highlights | Champions League

La diretta live di Inter Bodo Glimt di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di ritorno dei playoff

La prima rete di Sondre Fet contro l'Inter nell'andata è arrivato al termine di un'azione da 16 passaggi

