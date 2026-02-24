LIVE Inter-Bodo Glimt 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | occasione di testa per Pio Esposito

Una partita di Champions League si conclude con un pareggio a reti inviolate, a causa delle numerose parate di Haikin. Pio Esposito sfiora il gol con un colpo di testa che il portiere avversario respinge senza difficoltà. La tensione si mantiene alta fin dall'inizio, con entrambe le squadre che cercano di sbloccare il risultato. Il match si svolge con azioni rapide e occasioni create in modo continuo, mantenendo vivo l’interesse dei tifosi presenti allo stadio.

9? Ancora un colpo di testa di Pio Esposito, para senza problemi Haikin. 7? Barella sbaglia il cross sul secondo palo, troppo lungo per Dimarco. 5? Prima occasione, Dimarco per Pio Esposito che di testa non trova il secondo palo. 3? Bodo Glimt che inizia molto bene la partita, prima punizione che finisce sul fondo. 1? Inizia la partita! 20.58 Tutto pronto per l'inizio della partita. 20.56 Entrano in campo i giocatori, inno della Champions League in corso. 20.52 L'Inter ha vinto le prime quattro sfide in Champions League sotto l'allenatore di Christian Chivu, ma da allora ha perso quattro delle ultime partite (1 vittoria).

LIVE Inter-Bodo Glimt, Champions League calcio in DIRETTA: Frattesi e Pio Esposito partono titolari!Frattesi e Pio Esposito sono partiti titolari nell’Inter contro il Bodo Glimt, una partita valida per la Champions League.

Inter Bodo Glimt LIVE 0-0: Pio Esposito subito pericoloso di testa!Pio Esposito ha cercato subito il gol di testa, dimostrando determinazione durante la partita tra Inter e Bodo Glimt.

