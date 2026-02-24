LIVE Inter-Bodo Glimt 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | Dimarco trova l’esterno della rete

Durante la partita tra Inter e Bodo Glimt, un tiro di Dimarco ha colpito l’esterno della rete, lasciando i tifosi in attesa di un gol. La causa principale di questa occasione è stata l’azione rapida sulla fascia destra, che ha portato alla conclusione del difensore. Barella ha cercato di servire Pio Esposito, ma il suo cross di testa non ha trovato lo spostamento giusto. La partita prosegue senza reti dopo i primi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31? Barella per Pio Esposito che di testa gira fuori il pallone. 29? Frattesi di testa trova il miracolo di Haikin. 27? Luis Henrique fermato al momento del cross. 25? Sinistro di Dimarco che finisce sull'esterno della rete. 23? Bastoni mette in mezzo, Berg svirgola in angolo. 21? Bastoni per Dimarco, cross in mezzo che non trova nessuno in area di rigore. 19? Pio Esposito bloccato al momento dell'assist per Marcus Thuram. 17? Thuram con il destro a giro, pallone deviato in angolo. 15? Prima ripartenza del Bodo che viene bloccata dalla difesa nerazzurra.