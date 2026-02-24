LIVE Inter-Bodo Glimt 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | Dimarco su punizione impegna Haikin!

Dimarco ha sfiorato il gol su punizione, spingendo il portiere a una difficile parata, mentre Frattesi ha colpito di testa un cross di Bastoni, ma senza trovare la rete. Il match tra Inter e Bodo Glimt si è acceso con occasioni pericolose da entrambe le squadre, creando continui scambi nel cuore del gioco. La partita resta in equilibrio, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 e tante azioni da seguire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Colpo di testa di Frattesi che finisce alto su cross di Bastoni. 48? Dimarco su punizione trova la parata di Haikin. 46? Inizia il secondo tempo! 21.49 Inter che chiude il primo tempo in attacco ma senza segnare, sembra essere determinante l'assenza di Lautaro Martinez. Thuram ancora sottotono mentre Pio Esposito sembra ancora troppo acerbo per partite decisive. Servirà una reazione rabbiosa e l'ingresso di Bonny per spingere totalmente tutti in avanti. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Inter-Bodo Glimt 0-0. 43? Dimarco con il sinistro manda alto.