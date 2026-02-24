LIVE Berrettini-Nava 3-6 4-5 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | serve un miracolo in risposta per allungare il match

Berrettini ha perso il primo set contro Nava a Santiago, a causa di una serie di errori nel momento decisivo. Nava ha sfruttato alcune risposte aggressive per mettere pressione e conquistare il vantaggio. Ora il punteggio segna 4-5 nel secondo set, con Berrettini che cerca di reagire. Il match si accende in un momento cruciale, mentre i tifosi seguono ogni punto con tensione. La partita si avvicina alla sua fase decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Prima vincente. 40-15 A segno la contro smorzata. 40-0 Servizio e dritto perentorio. 30-0 Errore di dritto, l'USA sta regalando molto ultimamente con questo colpo. 15-0 Prima vincente del romano. 3-5 Prima vincente. C'è l'allungo. 40-30 Rischia la seconda Nava, ha ragione l'USA. Palla per allungare, in modo forse definitivo. 30-30 Servizio vincente. 15-30 Lungo il dritto in costruzione di Matteo. 0-30 Errore di dritto ancora di Nava!!! 0-15 Gratuito di dritto anche di Nava. 3-4 Sotterra il dritto dopo il servizio il romano. Break! 40-A Risposta nei piedi e altra chance per Nava.