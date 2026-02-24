LIVE Berrettini-Nava 3-6 3-2 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | siamo on serve nel 2° set

Matteo Berrettini ha perso il primo set contro Nava a Santiago a causa di alcuni errori nel servizio. La partita procede con punti intensi, mentre Nava dimostra una buona tenuta mentale e colpisce con precisione. Al momento, il match è in fase di equilibrio con il punteggio di 3-2 nel secondo set. I tifosi seguono con attenzione ogni scambio, sperando in una svolta improvvisa. La sfida continua con grande ritmo e determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 La risposta di rovescio lungoriga di Nava! 15-0 Prima e dritto! 3-3 Ace. In un batter d'occhio pareggia i conti Nava. 40-15 Ace. Si rassegna Berrettini, giustamente osiamo dire. Non aveva chance comunque contro Hawk eye. 20.17 Gioco fermo, il romano addirittura ha chiamato il supervisor. Pausa, Berretini non crede ai suoi occhi e indica il segno all'arbitro. C'è la chiamata elettronica. Ci si ferma! 30-15 Ace di seconda Nava. Cosa ha pescato. 15-15 Risposta nei piedi e punto!!!! 15-0 Servizio e benedizione Nava. 3-2 Servizio e dritto perentorio! 40-30 Servizio slice mortifero! 30-30 Lungo il dritto di Nava, fiu! 15-30 Tornato il segnale internazionale. 15-0 Prima e comodo dritto Berrettini! 2-2 Molto bravo qui l'USA a tirarsi fuori da una situazione scomoda.