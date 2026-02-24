LIVE Berrettini-Nava 0-3 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | subito break dell’USA

Il match tra Berrettini e Nava si conclude con un risultato di 0-3, perché Nava ha dominato con un servizio potente e variazioni rapide. Nava ha realizzato subito un break che ha messo in difficoltà l’italiano fin dall’inizio, sfruttando al massimo le occasioni create. La partita si gioca sulla velocità e precisione di Nava, che ha dimostrato di essere in ottima forma. La sfida prosegue con Nava in vantaggio, pronto a spingere per la vittoria.

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Nava 0-3, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: subito break dell’USA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 A zero Nava. 40-0 Prima vincente. 30-0 Devastante lungoriga di Nava. 15-0 Con il dritto Nava. 0-2 Nuova risposta nei piedi e BREAK per l’USA. 30-40 Servizio vincente. 15-40 Risposta incisiva di rovescio e chance doppia di break Nava. 15-30 Servizio e dritto. 0-30 Sbaglia di dritto il romano. 0-15 Doppio fallo di Berrettini. 0-1 A trenta Nava. 40-30 Servizio e dritto. 30-30 Brutto rovescio di Nava. 30-15 Servizio e dritto al volo Nava. 15-15 Risposta incisiva del romano. 15-0 Servizio vincente. Emilio Nava al servizio 19:07 Si provano i servizi! 19:03 Giocatori in campo! 18:56 Classifica che non cambierebbe in caso di vittoria odierna per il romano, stabile al numero 56. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Berrettini-Nava, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: romano in campo a minutiMatteo Berrettini scende in campo contro Nava per il torneo ATP di Santiago 2026, dopo aver mantenuto la posizione stabile al numero 56 del ranking mondiale. LIVE Berrettini-Nava, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: iniziato il match!Matteo Berrettini ha iniziato il match contro Nava all’ATP Santiago 2026, dopo aver confermato la sua posizione stabile al numero 56 della classifica.