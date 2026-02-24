Liv Morgan sfida a WrestleMania 42 | la scelta è ufficiale

Liv Morgan ha annunciato la sua partecipazione a WrestleMania 42, motivata dal desiderio di conquistare il titolo mondiale. La campionessa ha deciso di affrontare una rivale di lunga data, confermando la sfida con una dichiarazione pubblica, accompagnata dal supporto di Dominik Mysterio. La notizia ha sorpreso i fan, che ora attendono con ansia l’incontro che potrebbe cambiare il suo percorso nel wrestling. La data dell’evento si avvicina rapidamente.

Dopo settimane di attesa, la campionessa che ha conquistato la Women's Royal Rumble ha comunicato la propria scelta, accompagnata dal fedele Dominik Mysterio. Sul ring è stato annunciato ufficialmente l'avversario per una delle serate più attese della stagione, con Jade Cargill e Stephanie Vaquer presenti per assistere all'evento decisivo. Il segmento ha accentuato una carica emotiva legata agli eventi della settimana precedente, quando le parole di Stephanie Vaquer avevano scosso Liv Morgan al punto da farla scoppiare in lacrime. Liv Morgan ha riconosciuto apertamente di essersi sentita ferita dalle critiche e di non essere abituata a mostrare la propria vulnerabilità, aggiungendo di essere consapevole dei propri privilegi.

